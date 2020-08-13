【新冠肺炎】新西蘭有冷凍倉庫出現群組感染　源頭或來自貨物進口

新西蘭相隔102天後再爆發新一波疫情，8月13日新增14人確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），其中3人來自奧克蘭同一個冷凍儲存倉庫。

這個冷凍儲存倉庫已經有人染疫，當地11日「零確診」破功，突然錄得4宗本土病例，來自同一個家庭，其中1人就是在上述倉庫工作。新西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，當局正追查病毒源頭。

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布盧姆菲爾德12日曾說，病毒有可能是通過貨運傳入，懷疑是倉庫工人處理從海外進口的冷凍食品時，把病毒傳入新西蘭，不過13日改口指出現有關情況的機會率很低，惟未有詳細說明其他潛在來源。

中國內地也有進口食品驗出新冠肺炎病毒，深圳8月11日對1份巴西進口凍雞翼病毒進行檢測，結果呈陽性。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）13日表示，新增病例可能與11日確診的家庭群組有關，並指根據經驗，出現群組感染後，在疫情減退前或有更多人確診。

奧克蘭12日重新實施第三級別的封鎖措施，暫定措施於8月14日午夜解除，但有機會延長或升級。全國其他地區亦要遵守社交距離限制。