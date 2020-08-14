【白羅斯示威】反對暴力鎮壓　白衣婦女持花組人鏈　工人罷工抗議

白羅斯（前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）一如所料成功連任，但被指選舉舞弊，激發大規模示威。數以千計的示威者8月13日到街頭反對警方暴力鎮壓示威，有身穿白衣的婦女手持鮮花組成人鏈，工廠也有工人罷工抗議。

首都明斯克多個地區有數以百計的婦女組成人鏈。大部份身穿白衣，手持鮮花以及被捕親友的相片。她們沿獨立大道遊行，路旁的車輛響咹表達支持。網絡流傳的影片顯示，「三女劍俠」之一的科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）也有參與，其餘兩人已經流亡海外。

部份國營工廠有工人發起罷工，反對警方暴力對待示威者。數以百計的醫護當日也參加示威。33歲的醫生波爾特諾夫（Mikhail Portnov）接受美聯社訪問表示，感覺似是戰爭，不過戰爭的對象是人民，並指身為醫生他們了解戰爭的代價，他們對暴力已經有準備，但認為這種殘酷已經超過極限。

示威踏入第五日，導致最少兩人死亡，近7,000人被捕。內政部指，其中一名死者試圖向警方投擲爆炸裝置時失手引爆，不過說法遭到質疑。另外一名被捕人士拘留期間死亡，官方未有解釋。有示威者指控被扣期間遭虐待，內政部否認。部份示威者陸續獲釋。

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盧卡申科被喻為是「歐洲最後獨裁者」，白羅斯獨立以來執政26年。白羅斯大部份人原本都是政治冷感，但今次反抗勢力的聲勢來得特別浩大。反對派的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）「代夫從軍」，力爭終結盧卡申科的統治，務求半年內重新舉行公正的民主選舉，提倡和平變革。

根據官方公布的結果，盧卡申科得到逾八成的選票，季哈諾夫斯卡婭只有一成的選票。示威者指控盧卡申科舞弊，發起行動抗議，警察使用閃光彈和催淚彈驅散。