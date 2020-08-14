土耳其考慮中止與阿聯酋外交關係　阿曼支持以色列阿聯酋和議

以色列和阿聯酋8月13日就全面建立外交關係達成協議後，西方多國表示歡迎，但在中東，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）8月14日大表不滿，揚言考慮中止與阿聯酋的外交關係，至於另一國家阿曼（Oman）則支持阿聯酋的決定。

埃爾多安8月14日又表示，土耳其考慮召回駐阿聯酋大使。他形容阿聯酋與以色列達成和平協議的舉動是背離巴勒斯坦，是令人無法忍受的一步，他稱「現在巴勒斯坦即將關閉或撤離駐當地的大使館，同樣的事情對我們來說也是正確的。」

埃爾多安表示，土耳其考慮召回駐阿聯酋大使。圖為他8月7日出席在聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）的活動（Reuters）

土耳其外交部同日較早時候已發表聲明批評阿聯酋，並指歷史永遠不會原諒阿聯酋的虛偽行為。

至於阿曼政府8月14日則表示支持阿聯酋與以色列關係正常化的決定，並稱希望這一決定有助中東地區實現全面與持久的和平。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日宣布，以色列與阿聯酋就全面建立外交關係達成協議，以色列亦會因此暫停吞併巴勒斯坦將來立國的土地。阿聯酋是首個與以色列建立外交關係的波斯灣阿拉伯國家，除了該國外，只有約旦和埃及是與以色列有外交關係的阿拉伯國家。