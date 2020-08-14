阿聯酋為何「出賣」巴勒斯坦　敵人的敵人便是朋友？

美國促成以色列和阿聯酋達成和平協議，8月13日宣布兩國同意恢復正常關係，標誌中東局勢重要轉變。巴勒斯坦隨即抨擊阿聯酋背叛阿拉伯人和巴人，形容是背後捅刀的行為。血濃於水的阿聯酋為何「出賣」巴勒斯坦？

聯手共抗伊朗 或獲先進武器

所謂敵人的敵人便是朋友，對抗伊朗是以色列和阿聯酋「有計傾」原因。德黑蘭決心發展核武，廣泛影響阿拉伯世界，甚至有機會關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），再加上面對伊斯蘭什葉派革命狂熱，種種因素導致兩國於過去四年加深戰略層面的情報聯繫。而且兩國同樣痛恨穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）。

恢復正常關係除了有助促進經濟關係以及科學科技合作，阿聯酋還有機會得到先進武器。根據美國政策，華府只會向跟以色列關係和平的國家出售武器，保留美國於中東的軍事優勢。曾服務兩黨政府的美國前中東談判員羅斯（Dennis Ross）指，雖然不意味解除限制，但對阿聯酋有利。他估計，阿聯酋或取得先進無人機等武器。

阿拉伯世界一盤散沙 自決遙不可及

兩國愈走愈近，相反阿拉伯世界卻淪為一盤散沙，以巴的兩國方案變得遙不可及。自美國總統特朗普（Donald Trump）上任以來，華府一直扶持特拉維夫，將美國大使館遷至耶路撒冷，承認以色列對戈蘭高地的主權。對於白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）的中東和平計劃，原本有義務捍衛巴勒斯坦的阿拉伯國家反撲卻勢孤力薄。

巴勒斯坦正在經歷一種範式轉移，距離自決愈走愈遠。巴人散居約旦河西岸、加沙地帶以及黎巴嫩、約旦、敘利亞和埃及，隨時間植根當地。巴勒斯坦自治政府近年跟主要贊助者愈來愈多分歧。政治現實讓以色列和阿聯酋認定，原本的和平方案已經夭折。

白宮顧問庫什納是華府中東和平計劃的推手。圖為2020年8月13日，白宮顧問庫什納出席以阿和平協議的記者會。（Reuters）

提升國際地位 沙特老大「跟機」？

阿聯酋於中東局勢佔有分量。阿布扎比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）對也門和卡塔爾採取干預主義政策，將自己包裝為反對安卡拉和多哈軸心的核心。阿聯酋的國際形象原本因為參與也門戰爭和充當利比亞衝突代理人，今次是協議也有助修補形象。

自以色列立國以來，已經跟埃及和約旦先後建交，阿聯酋是第三個建交的阿拉伯國家。其他國家或許已經蠢蠢欲動，較大機會跟隨的是巴林和阿曼。如果連「老大哥」沙特阿拉伯也決定建交，將為中東以至全球地緣政治帶來極大轉變。