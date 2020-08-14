阿聯酋為何「出賣」巴勒斯坦　敵人的敵人便是朋友？

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美國促成以色列和阿聯酋達成和平協議，8月13日宣布兩國同意恢復正常關係，標誌中東局勢重要轉變。巴勒斯坦隨即抨擊阿聯酋背叛阿拉伯人和巴人，形容是背後捅刀的行為。血濃於水的阿聯酋為何「出賣」巴勒斯坦？

聯手共抗伊朗　或獲先進武器

所謂敵人的敵人便是朋友，對抗伊朗是以色列和阿聯酋「有計傾」原因。德黑蘭決心發展核武，廣泛影響阿拉伯世界，甚至有機會關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），再加上面對伊斯蘭什葉派革命狂熱，種種因素導致兩國於過去四年加深戰略層面的情報聯繫。而且兩國同樣痛恨穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）。

恢復正常關係除了有助促進經濟關係以及科學科技合作，阿聯酋還有機會得到先進武器。根據美國政策，華府只會向跟以色列關係和平的國家出售武器，保留美國於中東的軍事優勢。曾服務兩黨政府的美國前中東談判員羅斯（Dennis Ross）指，雖然不意味解除限制，但對阿聯酋有利。他估計，阿聯酋或取得先進無人機等武器。

阿拉伯世界一盤散沙　自決遙不可及

兩國愈走愈近，相反阿拉伯世界卻淪為一盤散沙，以巴的兩國方案變得遙不可及。自美國總統特朗普（Donald Trump）上任以來，華府一直扶持特拉維夫，將美國大使館遷至耶路撒冷承認以色列對戈蘭高地的主權對於白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）的中東和平計劃，原本有義務捍衛巴勒斯坦的阿拉伯國家反撲卻勢孤力薄。

巴勒斯坦正在經歷一種範式轉移，距離自決愈走愈遠。巴人散居約旦河西岸、加沙地帶以及黎巴嫩、約旦、敘利亞和埃及，隨時間植根當地。巴勒斯坦自治政府近年跟主要贊助者愈來愈多分歧。政治現實讓以色列和阿聯酋認定，原本的和平方案已經夭折。

白宮顧問庫什納是華府中東和平計劃的推手。圖為2020年8月13日，白宮顧問庫什納出席以阿和平協議的記者會。（Reuters）

提升國際地位　沙特老大「跟機」？

阿聯酋於中東局勢佔有分量。阿布扎比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）對也門和卡塔爾採取干預主義政策，將自己包裝為反對安卡拉和多哈軸心的核心。阿聯酋的國際形象原本因為參與也門戰爭和充當利比亞衝突代理人，今次是協議也有助修補形象。

自以色列立國以來，已經跟埃及和約旦先後建交，阿聯酋是第三個建交的阿拉伯國家。其他國家或許已經蠢蠢欲動，較大機會跟隨的是巴林和阿曼。如果連「老大哥」沙特阿拉伯也決定建交，將為中東以至全球地緣政治帶來極大轉變。

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