日本戰敗75周年安倍稱永不重演戰爭　日皇德仁對二戰歷史深切反省

日皇德仁及首相安倍晉三8月15日在日本二戰結束75周年出席活動，追悼在戰爭中死亡的日本人。日皇德仁就國家戰時行為表達深切反省。安倍晉三對戰爭中的死者致謝。他未有為日本二戰時侵略鄰國的行為道歉。

安倍晉三在「全國戰歿者追悼儀式」致辭時說，日本今天享有的和平是建立在死於戰爭人士的犧牲。他承諾日本會深思歷史教訓，不會重現戰爭的破壞。

他在講辭中列舉二戰對日本及其人民造成的傷害，但未有提及日本對鄰國的加害責任。

圖為8月15日位於日本東京的日本武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」。（AP）

日皇德仁亦在同一個活動上致辭。他說：「在反思我們的過去以及記住深切反省的感覺，我誠摯地希望戰爭的破壞永不重現。」他在會場中悼念在戰爭中喪命的人，並為世界和平以及日本的持續發展祈禱。

日本內閣兩名大臣同日參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社。安倍晉三則奉獻祭品，未有親身參拜。

文在寅：準備好與日本對話

在二戰被日本侵略的韓國同日舉行光復節75周年慶祝儀式，總統文在寅在儀式上指，韓國已準備好隨時與日本就二戰強徵勞工的問題對話。

日韓關係因韓國法院2018年10月對日本殖民時期強徵勞工案做出終審判決而變差。法院裁定被告的日本企業向4名原告支付賠償金。

文在寅表示，政府尊重司法機關依法作出的判決，一直致力與日本政府協商制定受害者可以接受的解決方案。他表示對話大門始終開放。