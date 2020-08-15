美荷研究：格陵蘭冰川融化或已難挽回　若消失全球海平面升高6米

美國與荷蘭的一班科學家8月13日在英國自然出版集團（Nature Publishing Group）旗下科學期刊公開研究報告，當中指出格陵蘭（Greenland）冰層可能已經縮小到無法挽回的地步，無論全球以多快速度降低溫室氣體排放，冰層仍可能繼續融化。研究指，如果格陵蘭的冰全部融化，即全面「消失」的話，海平面將平均推高6米。

路透社8月14日報道，該研究刊登於科學期刊Communications Earth & Environment（暫譯：通訊地球與環境），研究學者來自美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）、荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）等院校。

研究分析北極地區234個冰川由1985年至2018年的數據，結果發現每年降雪量已經不足以補充冰川在夏季融化而流失的雪和冰。

冰川融化已造成全球海平面每年平均上升1毫米。如果格陵蘭的冰全部溶化，海平面平均會上升6米，足以淹沒全球許多沿海城市，這個過程會花上數十年。研究顯示，格陵蘭現在每100年才會增加一次冰層質量，這個指標顯示出冰川要重新恢復有多困難。

但全球也未能放棄，科學家表示，仍能透過降低溫室氣體排放來減緩氣候變化，雖然格陵蘭難再恢復覆蓋其200萬平方公里的冰層，但若能遏制全球氣溫上升，也能放慢冰的流失速度。