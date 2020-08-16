【黎巴嫩爆炸】美國：視乎當地改革情況提供經濟援助

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月初發生港口倉庫大爆炸、導致最少178人死亡的嚴重事件後，多國紛紛提出援助，同時當地民眾亦利用這宗悲劇要求國家進行全面改革。美國官員呼籲黎巴嫩方面回應民眾訴求，並指華府的經濟援助取決於黎巴嫩是否決心改變現狀。

美國副國務卿黑爾（David Hale）8月15日結束在黎巴嫩的三天視察行程前表示，只要見到黎巴嫩的領袖決心言行一致地推動變革，美國及國際夥伴就會為此提供經濟支援。他亦表示，華府願意與國會合作，爭取通過最多3000萬美元的緊急額外撥款，確保糧食可以經貝魯特港口輸入至當地。

美國副國務卿黑爾到黎巴嫩貝魯特訪問三天，圖為他在8月13日視察當地一個非政府組織的物資收集點。（Reuters）

黑爾稱，美國呼籲黎巴嫩政治領袖應全面回應民眾長期而正當的訴求，定下一個獲當地接受的可信任計劃，為良好管治、改革經濟及金融、結束扼殺當地強大潛力的貪污問題。

他亦提到，聯邦調查局（FBI）小組人員會應黎巴嫩當局邀請，在周末抵達當地參與調查事件。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）同日接受法國傳媒訪問時稱，目前不排除所有關於爆炸起因的假設，並強調國際的援助會用得其所。