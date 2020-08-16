蓬佩奧抵達波蘭訪問　簽軍事協議承諾增加駐軍

美國與波蘭8月15日簽署新協議，加強軍事合作。美國將在波蘭建立美軍基地，並增加美軍駐軍數目，由4,500人增至5,500人。

圖為8月15日波蘭華沙，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）簽署軍事協議。（Reuters）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抵達波蘭首都華沙，展開歐洲4國最後一站訪問。蓬佩奧在8月15日，與波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）會面，並簽署協議加強國防合作。

協議包括將在波蘭建立美軍基地，並增派駐軍數目，由4,500人增至5,500人，預料波蘭將要增加1.3億美元開支。布瓦什恰克表示若波蘭受到威脅，駐軍可快速增至2萬人。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在簽約儀式上表示，有關協議可確保波蘭軍隊及美軍攜手應對威脅，亦可提升歐洲其他國家安全。

美國6月15日以德國繳交駐軍費不足為由，宣布削減當地駐軍。當時有報道指撤出的1.2萬名美軍，部分會派駐波蘭及其他歐洲國家。

根據北約年度報告，波蘭在2019年的國防開支佔國民生產總值（GDP）2%，剛好達到北約訂立增加軍費開支的目標。