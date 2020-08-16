【白羅斯示威】示威者抗議國營電視報道不公　多名主播及記者辭職

白羅斯（前稱「白俄羅斯」）示威持續，數以千計示威者8月15日聚集首都明斯克國營電視台前，抗議電視台報道不公。電視台多名主播及記者亦因不滿報道方針，辭職抗議。

圖為8月15日波蘭明斯克，示威者抗議國營電視台報道不公。標語寫着「人民正在受難」（上）及「真相」（下）。（Reuters）

示威者聚集在國營電視台前，手持要求報道真相的標語，抗議電視台報道不公。英國廣播公司（BBC）報道指電視台在大選結束後，最初只播出盧卡申科（Alexander Lukashenko）支持者的畫面，至後來才報道示威的暴力情況，並警告市民不要參與。

超過百名電視台職員因不滿報道方針，加入示威行列，另外有數名主播和記者決定辭職。

白羅斯大選在9日舉行，選委會宣布總統盧卡申科獲得80.23%的選票，勝出大選繼續連任。反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）則只獲10.12%選票。

🔻盧卡申科政府讓步釋放所有示威者，不少示威者8月14日離開拘留中心後展示自己的傷勢並投訴受到不當對待🔻

反對派支持者質疑選舉舞弊，連日舉行大規模示威，觸發警民衝突。衝突造成最少兩名示威者死亡，超過6,000人被捕。其中一名死者在15日舉殯，數千名民眾手持鮮花及國旗前往事發地點悼念。

當局指該名示威者是在向警員投擲爆炸物時，手上炸藥突然爆炸死亡，但他的伴侶否認並指責是警方槍殺了他。