【新聞背後】郵寄投票或令美國大選出現延誤　特朗普是幕後推手？

美國總統特朗普（Donald Trump）8月15日表示，若容許美國大選使用郵寄投票，將會成為災難，更可能讓美國成為世界笑柄。 郵寄投票成為災難的主要原因，是因為投票可能會出現混亂和延誤。但事實上，這一部分是由於特朗普自己要求削減郵政開支所造成。

圖為8月14日，美國費城一架郵車停泊在費城郵局的外邊。（Reuters）

特朗普8月13日接受霍士商業頻道（Fox Business Network）節目訪問時，承認民主黨要求增加郵政的撥款，是為了準備在11月應付受疫情影響，出現大量郵奇投票的情況。但特朗普說道，若果「無法與他們達成協議，那他們就無法獲得郵政的撥款」。

同一時間，特朗普警告使用郵寄投票會出現大量混亂和延誤，造成災難性後果。

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削減開支造成延誤

特朗普與民主黨未能就疫情撥款方案達成共識。民主黨提出一個總額3萬億美元的紓緩方案，其中包括250億美元的郵政撥款，及360億美元的選舉撥款以應付大選，但遭特朗普及共和黨拒絕。

美國郵政的問題不僅於此，美國郵政連年赤字，在2020年首季錄得220億美元的虧蝕。因此在2020年7月，獲特朗普委任的新郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）提出改革方案，以削減郵政撥款及支出，以控制成本減少赤字。

路透社引述內部文件指出，節省成本包括減省人手及派遞次數，而這正是造成郵遞延誤的重要原因。而疫情流行期間因網上購物增加，進一步為郵政帶來重壓，導致多個州份的郵政出現延誤。若至11月疫情未能大幅改善，可為大選郵寄投票的運作帶來相當影響。

特朗普在霍士商業頻道的訪問中，表示若民主黨不妥協，那郵政撥款就不可能獲批：「沒有足夠設備，就無法全民郵寄投票。」

這意味，特朗普是造成郵政危機的始作俑者。而他在警告郵寄投票會出現大量混亂和延誤，同樣是他自己造成的。