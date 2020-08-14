【美國大選】特朗普稱拖延疫情紓困方案通過　以阻民眾郵寄投票

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日接受美媒訪問時表示，他不讓民主黨的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情紓困案就郵政局（USPS）和選舉基礎設施批出經費，為的是防止更多美國人在疫情持續期間透過郵寄方式投票。

《華爾街日報》13日報道，特朗普相信郵寄投票對民主黨選情有利，批評他們在下一輪紓困方案中擴大郵寄投票的規模以及向郵政局提供更多撥款。路透社在14日的報道則指出，在一些民意調查結果顯示民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）支持度高過特朗普之際，一些民主黨人指控特朗普在嘗試損害營運已面對困難的郵政局，以提升這位現任總統的連任機會。

美國多年來已有數以百萬計美國人、包括軍人以「缺席投票」（Absentee Voting）方式投票，而且沒有問題。但特朗普數月來不止一次指郵寄投票可能會導致舞弊。

該報引述拜登的發言人稱，特朗普前述言論顯示他以損害郵政局獲取政治利益。

圖為8月13日美國總統特朗普在華盛頓白宮的新聞簡布會上發言。（AP）

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特朗普表示，民主黨要求增加經費以助在疫情期間備戰總統、國會及地方選舉，他的談判人員拒絕這些要求。

特朗普13日指摘民主黨人在另一個新冠肺炎紓困方案中予以拖延，撕毀他們向郵政局撥出數十億元的建議。他說：「如我們沒達成協議，意味他們拿不到這筆錢，意味他們不能進行全民郵寄投票。這將不會發生，因為他們沒有能力這麼做。」

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特朗普同日在簡布會上澄清，他不是威脅要否決任何為郵政局撥款的法案，以及如這個項目出現在另一法案，他會考慮簽署。

民主黨支持向郵政局撥款250億美元，這是5月在眾議院方案中通過的3.5萬億美元方案的一部分。它的目的是為予協助郵政局填補收入上的損失，給它36億美元，以及讓它為在美國大選中扮演重要角色做準備。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說向郵政局撥款是協助它運送藥物，對它在選舉中正直地工作也很重要。她說這是國民健康議題，人們不該須在健康與投票能力之間做出選擇。