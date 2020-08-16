《詭娃安娜貝爾》真身「逃出」博物館？館主拍片「解畫」

恐怖片中著名的鬼娃「安娜貝爾」（Annabelle）驚悚程度令人膽顫心驚，現實生活中的安娜貝爾則是被收藏在從事靈異研究的沃倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）的「靈異博物館（Occult Museum）」中，不過近來不少國外網友都在網路上瘋傳安娜貝爾「逃走」的消息，令不少民眾嚇傻，對此博物館也做出最新說明。

根據《 都市日報 》報道，近日在國外網路上傳言「安娜貝爾」娃娃已從博物館逃出，甚至謠傳它是在8月14日的凌晨3點，在美國的康涅狄格州的地底隧道逃出博物館，在維基百科的頁面上也顯示其以「某種方式」逃脫。

文中中提到，沃倫夫婦說安娜貝爾是1970年時，國外一名母親買下娃娃送給女兒當禮物，但很快發現娃娃的「舉止異常」，最後發現該娃娃其實是被一個名叫安娜貝爾的女孩靈魂所附身，有人宣稱娃娃是個惡魔，隨後幾經波折娃娃就交到了沃倫夫婦手中，一直住在神秘的「靈異博物館」玻璃櫃中。

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然而消息傳開後，開始造成不少民眾恐慌，甚至認為「世界末日」要來了。對此，華倫夫婦的埃德（Ed）和洛蕾恩（Lorraine）特別錄了一段影片說明，安娜貝爾從未離開過博物館，他們還為了確保真實性，特別將鏡頭轉向裝著安娜貝爾的玻璃櫃，以證明娃娃還在，並表示「安娜貝爾在這裏，她哪兒都沒去」。

沃倫夫婦也希望能夠透過影片破除謠言，還開玩笑說道「我也擔心安娜貝爾會真的離開，因為她真的沒什麼可玩的」。

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