安娜莉絲靈異事件　揭秘天主教驅魔儀式　「惡靈附體」會有4現象

神秘的驅魔儀式一直備受爭議，到底惡靈是否真的存在？專門介紹懸案的YouTuber「小烏」為此介紹了知名驅魔案例「安娜莉絲事件」。德國少女安娜莉絲（Anneliese Michel）疑同時被6個惡靈附體，最終驅魔儀式失敗與世長辭。事件被外界認為是迷信導致的悲劇，當時法庭裁定安娜死因是其父母及神父疏忽照顧造成，故判他們監禁6個月。然而安娜莉絲生前的連串詭異行為，到底是基於什麼原因？

Youtuber「小烏」就驅魔一說介紹德國少女安娜莉絲的驅魔案例。（「腦洞烏托邦」授權）

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事件源於上世紀70年代的德國，少女安娜莉絲自16歲開始常有被重物壓住的奇怪感覺，經診斷後疑患上癲癇症，更要多次入精神病院醫治。儘管如此，安娜19歲時病況愈見嚴重，開始出現幻覺、幻聽症狀。

安娜莉絲母親曾言，女兒會用可怕眼神盯着聖母像，眼球亦詭異地變成全黑色，手部則長出疑是刺爪的物體。安娜後來甚至會自殘、吃自己的排泄物以及扭掉死鳥頭部的奇怪行為，並變得力大無窮，可徒手捏爆一個蘋果。

安娜父母懷疑女兒被惡靈附體，決定尋求神父驅魔儀式的幫助。（「腦洞烏托邦」授權）

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信奉天主教的安娜父母，遂決定向教會求助。當時天主教對惡靈附體的定義有4個，「發出聽不懂的語言」、「有無法理解的舉動」、「身體有超自然現象」以及「懼怕聖物」，未有即時答應派人驅魔。至1975年，當地教會才派出大主教與一名神父前往驅魔。

兩人認為安娜體內附有6個惡靈，並在10個月內進行了67次驅魔儀式。不過安娜仍然每況愈下，更因每次在儀式中要屈膝跪下600次，結果膝蓋被傷至無法站起來。最終，23歲的安娜對母親說：「媽媽，我害怕！」後不久，便離開人世，死時體重不足30公斤。

當地警方認為安娜死因是脫水和營養不良，並指如果在其死前一星期強行餵食，她大可不必死去。安娜父母及神父最後被判疏忽照顧罪成，監禁6個月。而「小烏」翻查資料發現，醫生曾言安娜生前的詭異行為可能是癲癇症所致，又認為身心折磨的驅魔儀式令其患上精神病。不過法醫解剖安娜後，卻未發現癲癇病人才有的腦部異常。看來驅魔一說是否成立，似乎還是難以驗證的事。

【本文已獲YouTube頻道「腦洞烏托邦」授權刊登。】