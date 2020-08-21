【美國大選】「假消息」與「搞分化」　Facebook成影響選舉工具

社交平台與政治選舉的爭議日增，美國總統大選11月3日舉行，外界擔心Facebook會重蹈4年前覆轍，被利用作干預大選。 Facebook近年已採取多項措施增加平台上透明度，但這又是否足夠？

Facebook前科

俄羅斯涉嫌利用Facebook影響2016年美國總統大選，Facebook在2018年被揭涉與英國數據公司劍橋分析（Cambridge Analytica）分享8700萬名用戶資料，再在選戰期間針對性地發送廣告。

該公司及後承認，當時沒充分阻止俄羅斯利用平台干預當屆大選，因此之後決定亡羊補牢，採取多項措施增加平台上專頁及廣告的透明度，並在2019年刪除超過350個聲稱是獨立媒體但與俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）有關連的專頁。

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美國大選：Facebook行政總裁朱克伯格2019年10月談及平台新功能。（AP）

假消息

市場調查機構愛迪生研究（Edison Research）指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行，使人們更依賴Facebook及Twitter等社交媒體。

卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）研究人員5月的研究指出，散布有關新冠肺炎大流行訊息的Twitter帳戶中，近一半可能是殭屍程式，相信焦點早晚會由疫情轉移到總統大選上。

虛假訊息可能會讓選民對候選人有所誤解，Facebook一直被指在阻截虛假資訊上反應緩慢。《華爾街日報》8月13日報道，該公司與Google、Twitter及華府已開會討論，如何在大選前後防止虛假資訊傳播。

報道引述知情人士指出，這些科技巨擘欲制定程式對虛假資訊採取更快行動，避免虛假帖文在網上存在數小時後才被刪除。

搞分化

假消息與新聞，或多或少影響人們的投票取態，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton School）專門研究社交媒體趨勢的市場營銷教授耶爾德勒姆（Pinar Yildirim）說，可以預期在今屆大選中，不僅會看到大量虛假訊息，同時還會讓公眾兩極分化。

Facebook的演算會使人停留在「同溫層」，美國全國公共廣播電台（NPR）指出，俄羅斯在2016年影響大選時，大部分不是引入新觀念或爭議，而是在進一步分化社會中已經存在的種族和政治分歧。

聯邦調查局（FBI）外國影響特別工作組副組長波特（David Porter）指出，俄國希望美國社會在大選中撕裂。若更多人花時間在這些平台上，意味將可引發更大不和。

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道高一尺魔高一丈

選舉中社交媒體的政治廣告能吸引選民。Facebook在6月宣布，會在美國大選期間禁止海外官方傳媒在該網站賣廣告，同時允許Facebook及Instagram美國用戶選擇停止接收政治廣告。

這能否完全杜絕溝用及干預？答案顯然是「不」，有心人仍然可以通過「inbox」私人通訊，繞過Facebook的審核，將政治廣告或錯誤訊息傳送給目標用戶。

科技的出現無可避免地會影響人們日常生活。說到底，還是要選民擦亮眼睛，多了解候選人立場與政綱，然後投下神聖一票，畢竟選舉與被選權在很多地方並非必然。