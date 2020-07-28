【美國大選】特朗普任內施政回顧　貫徹美國優先政策

美國總統特朗普（Donald Trump）自上任以來一直奉行「美國優先」的政策，發動中美貿易戰、推出反移民政策及成立太空部隊（Space Force）等，都與他經常掛在口邊的「偉大美國」有關。本文整理一系列資料，回顧特朗普任內一些與美國優先相關的施政。

特朗普2016年4月27日在華盛頓五月花飯店（Mayflower Hotel）發表重要外交政策演講，強調必須美國優先（America First）。在特朗普擔任總統後，會發現他的多項政策都是圍繞這一原則。

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向全球發動貿易戰

特朗普在2018年3月1日宣布向進口鋼鋁徵收關稅，拉開美國全球貿易戰序幕。而同月在22日簽署「中國經濟侵略」備忘錄後，針對中國的貿易戰正式拉開序幕，兩國此後相互徵收關稅，也持續進行經貿磋商。

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特朗普聲稱關稅目的是要保護國內製造業，以懲罰他國向美傾銷。特朗普同時多次誇示其關稅政策讓美國國庫帶來龐大收入，以回應外界指責關稅最終落在美國消費者身上，拖累美國經濟的說法。

中美貿易戰至2020年1月15日，特朗普和中國國務院副總理劉鶴在華盛頓簽署第一階段貿易協議。但由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全美蔓延，兩國關係再次惡化。特朗普5月15日還稱，可以切斷整個中美關係。

除中國外，特朗普同時向加拿大、歐盟、日本、韓國及印度等發動貿易戰。

美國大量「退群」

特朗普5月29日宣布與世界衛生組織（WHO）「終止」關係。他上任以來已退出多項國際條約及協議，包括《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、《巴黎協定》（Paris Agreement）、萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）、《中程導彈條約》（INF Treaty）和《開放天空條約》（Open Skies Agreements），還有聯合國教科文組織（UNESCO）及人權理事會（HRC）等等。

特朗普連環退組：美國總統特朗普多次不顧西方盟國反對，堅決退出多項國際條約及協議。圖中為2018年6月七國集團（G7）峰會，會上特朗普因為發起關稅戰成為眾矢之的，惟他一臉不在乎。（Getty）

特朗普決定退出協議的理由眾多，共通點是因協議「對美國不利」或「對美國不公平」，不過有部分是為了迫使對方談判他認為「更理想」的協議，如他2018年5月8日宣布退出伊朗核協議（JCPOA）並對其實施制裁。

然而，美國退出伊朗核協議不獲歐盟支持，亦同時令美伊關係急劇惡化。2020年1月3日美國派出無人機刺殺伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassim Suleimani），令兩國關係跌至最低點，更間接導致在同月8日錯誤擊落烏克蘭客機，造成176人死亡慘劇。

邊境圍牆與移民政策

特朗普當選前已承諾要在美墨邊境建圍牆，多次把國家的犯罪怪責在移民和偷渡者身上，在特朗普上任後，一度要求取消奧巴馬俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）政策。

華府在2018年4月6日宣布執行「零容忍」移民政策，強行把在邊境拘捕的非法移民家庭分開拘留，讓數以千計的兒童和父母分離，引起民眾的關注與批評。

太空軍「Space Force」

美國副總統彭斯（Mike Pence）2018年8月9日表示，美國決定建立新軍事部門太空軍「Space Force」，以應付中俄開發先進新型武器。彭斯表示中俄正尋找方法影響美國在太空部署的系統，挑戰美國在太空的主導地位。

特朗普2019年12月20日在馬里蘭州安德魯斯空軍基地簽署2020財年《國防授權法》，其中包括成立太空部隊。

特朗普5月15日在白宮主持太空軍的軍旗亮相儀式，圖為儀式現場的相片。（Getty）

他2020年5月15日在白宮主持太空軍的軍旗亮相儀式時還稱，美國正建造超級導彈。美國太空總署同日亦公布《阿緹蜜絲協定》（Artemis Accords），希望以這個法律框架來管理國家和私人企業在太空和月球上的行為。

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除了直接與美國優先的政策外，特朗普在任內亦進行了兩國重要的外交政策：

力挺中東局勢

特朗普2017年12月6日承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都，並稱會把美國駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）搬到耶路撒冷。他2019年3月25日會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）期間又簽署法令，承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights）。

↓↓↓以色列把戈蘭高地一個殖民區取名為「特朗普高地」：

以色列吞併戈蘭高地的政策備受爭議，舉動一直未獲國際社會認同。美國正式承認以色列在戈蘭高地的擁有權，被批評進一步加劇中東局勢不穩定。

他2020年1月28日公布的中東和平計劃亦備受爭議，儘管它允許巴勒斯坦立國及在東耶路撒冷建都，但亦准許以色列吞併約旦谷地及有97%猶太人定居的約旦河西岸地區，明顯偏袒以色列。

美國首位在任總統開展與朝鮮關係

美朝關係在特朗普任職的第1年十分動盪，不過朝鮮領袖金正恩在2018年3月透過韓國向特朗普表達朝方願意與美國開始就無核化議題進行談判的想法後，兩人舉行了3場特金會，6月12日新加坡特金會、2019年2月越南美朝首腦會談、以及6月30日的板門店會面。

美朝首腦會面：特朗普6月30日成為第一位進入朝鮮邊境的美國在任總統後，文在寅從和平之家走出來，實現美韓朝領導人並肩現身的「世紀同框」一刻。（AP）

特朗普是首名在任內與朝鮮領導人會面的美國現任總統，亦是首位踏入朝鮮境內的美國總統。特朗普聲稱與金正恩關係友好，美朝關係亦自朝鮮戰爭以來首次最接近。不過朝核談判一直陷入僵局，兩國關係再次降溫。朝鮮亦在2020年7月明確表示，已無意再與美國展開談判。