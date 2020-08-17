【美國大選】多州撤走郵筒被指破壞選舉　郵政局：會停止

距離美國舉行大選僅兩個多月，在這個敏感的時刻，美國有媒體發現該國郵政局（US Postal Service）正在多州移除郵筒。局方8月14日表示，會停止在18個州移走郵筒，直至選舉結束。

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未有明顯緩和跡象，外界預期舉行大選時會有很多公民以郵寄方式投票。不過總統特朗普（Donald Trump）批評此舉會導致舞弊。

美國有線新聞網絡（CNN）和多間媒體14日報道，郵政局已開始縮減多州郵局營業時間，並正移除郵筒。後者被指會進一步限制部分選民以郵寄方式投票的能力。

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郵政局西部地區服務的發言人斯珀吉翁（Rod Spurgeon）同日晚上發聲明指，局方會停止移除16個州及2個州部分地方的郵筒直到大選結束。

郵政局總部的發言人弗魯姆（Kim Frum）稱不能說停止移除郵筒的行動會否擴展至全國，亦不會就該國西部的暫停行動置評。

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弗魯姆稱全國大約14.2萬個郵筒的移除和安裝是例行公事，這工作一直根據那些郵筒所收到的郵件數量而決定。

俄勒岡州民主黨參議員懷登（Ron Wyden）在Twitter上形容移除郵筒是「壓制選民」，並批評特朗普正在美國人的眼前破壞大選。