美國高官：吸引中國加入美中俄三邊軍控談判需要兩個步驟

美國總統軍控事務高級特使比林斯利（Marshall Billingslea）8月16日表示，如果美國想讓中國加入《削減戰略武器條約》談判，需要先採取「兩個步驟」。

俄羅斯衛星通訊社8月16日報道，比林斯利接受《日經新聞》訪問時稱，中國參與裁軍對話符合美國和俄羅斯的「共同利益」，但是，由於北京不願參加「三邊軍控談判」，不排除華盛頓通過與莫斯科對話，對中國施加一定影響的可能性。

華盛頓可能首先採取「兩步走」的做法：制定與莫斯科進行互動的新框架，然後再尋求進行「三邊軍控談判」的可能性。

2019年6月28日，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪參加G20峰會期間舉行了雙邊會晤。（Reuters）

第三階段《削減戰略武器條約》將於2021年2月5日後失效，美國政府已多次強調，必須使中國加入談判，以制定出中、美、俄之間的新三邊核協議。

文章稱，比林斯利8月16至18日在維也納與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）會面，預計雙方討論的主題將是第三階段《削減戰略武器條約》的未來。

比林斯利表示，「從長遠來看，中國的武器庫規模增加會在不同程度上威脅俄羅斯的安全，中國在裁軍方面與美俄合作，符合美俄的共同利益。」

比林斯利還提到，美國總統特朗普（Donald Trump）堅持「有條件延長條約時效」的立場，比林斯利表示，美俄「雙邊談判是極其明智之舉。」