【美國大選】民調：拜登支持率達50%　領先特朗普9個百分點

《華爾街日報》和美國全國廣播公司（NBC）8月16日的最新民調顯示，現任總統特朗普（Donald Trump）的支持率難以使其達到連任的水平，而他的挑戰者拜登（Joe Biden）則以9個百分點優勢領先。

據《華爾街日報》8月16日報道，最新民調顯示， 距離11月大選還有不到3個月的時間，全美50%的註冊選民表示，如果現在舉行大選，他們會投票給拜登；此外，41%的人選擇支持特朗普。

拜登以9個百分點的優勢暫時領先特朗普。

7月21日，拜登在特拉華州紐卡斯爾縣的競選活動上發言。（AP）

不過，民調發現，拜登的支持者目前缺乏積極性和熱情。儘管拜登的正面評價在7月至8月上升了5個百分點，達到39％，但在過去的一年裏，拜登在廣大選民中的負面評價多於正面評價。同樣，特朗普也是如此。

58%支持拜登的人表示，他們支持拜登的原因是因為他們反對特朗普，多於他們很想支持拜登。相比之下，那些計劃為特朗普投票的人，他們更加熱衷於自己的選擇，近四分之三的人表示，他們的投票代表着他們對特朗普的支持，而不是因為他們反對拜登。

民主黨人哈特（Peter Hart）表示，「這次民意調查向民主黨人和拜登團隊發出警吿，（如果想要當選下一任美國總統）還有很多工作要做。」

哈特和共和黨人麥金塔夫（Bill McInturff），以及民主黨人霍威特（Jeff Horwitt）共同進行了此次民意調查。