【白羅斯示威】盧卡申科聲稱北約軍隊壓境　重新舉行大選會亡國

白羅斯（前稱「白俄羅斯」）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月16日舉行支持者集會，聲稱北約已派駐坦克和飛機在邊境，威脅白羅斯，同時稱重新舉行大選「國家會滅亡」。

圖為8月16日白羅斯首都明克斯，盧卡申科在獨立廣場舉行支持者集會。（Reuters）

盧卡申科在獨立廣場的支持者集會上，批評反對派是鼠輩，又聲稱北約已把飛機和坦克部署在距離白羅斯15分鐘路程的位置。盧卡申科指烏克蘭、波蘭等鄰國都要求白羅斯重新舉行大選，但舉行大選的話「國家便會滅亡」，呼籲國民支持者捍衛國家領土完整及主權。

北約發言人反駁指他們稱，雖正密切關注白羅斯局勢，但未有在區內增加兵力部署。發言人又指他們在歐洲東部的部隊不會對任何國家構成威脅，目的只是為防止衝突與維繫和平。

盧卡申科日前表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）答應，若白羅斯提出要求，俄方會協助保障當地安全。路透社報道，白羅斯軍隊將在17日至20日在西部地區舉行演習。

🔻盧卡申科政府讓步釋放所有示威者，不少示威者8月14日離開拘留中心後展示自己的傷勢並投訴受到不當對待🔻

白羅斯在9日舉行大選，盧卡申科以獲得超過80%勝選連任。反對派指責選舉不公，爆發連日大規模示威。歐盟等多個國家譴責白羅斯選舉不公，及粗暴鎮壓示威。