羅馬尼亞擬禁華為參與5G網絡建設　中國大使館聲言堅決反對

羅馬尼亞政府於8月5日公布5G網絡立法草案，提出了網絡設備供應商應符合的條件。中國駐羅馬尼亞大使館官網於8月16日公布發言人就5G網絡問題回答記者提問的內容，是自8月以來該大使館第二次回應同一問題。

5G網絡：圖為2017年12月14日，羅馬尼亞總統約翰尼斯抵達比利時，參加歐盟領袖峰會。（Getty）

中國駐羅馬尼亞大使館發言人指出，美國個別政客泛化國家安全概念，從插手干預別國5G建設，到公開脅迫盟友服從美國旨意排斥（中國電訊設備商）華為，為阻止中國企業在5G領域取得領先優勢，動用國家力量在全球範圍內不擇手段進行打壓。發言人稱：「這是赤裸裸的霸凌行徑和政治操弄，我們堅決反對。」

發言人亦表示 :「我們堅決反對不基於技術和標準而在5G領域排除特定企業，堅決反對違背市場原則和國際經貿規則的具有歧視性和排他性的政策法規。」中方希望羅馬尼亞能夠認清有關國家的政治企圖，獨立自主、客觀公正地制定本國5G政策和法律，確保公平、公正、開放、非歧視性的營商環境不受破壞，依法保護中國企業的正當權益，維護中羅經貿合作大局。

新聞網站「巴爾幹洞察」（Balkan Insight）在8月5日的報道中指出，羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）及其盟友一再表示，反對與華為簽訂建設5G網絡的合約。約翰尼斯於2019年8月與美國總統特朗普（Donald Trump）簽訂備忘錄，雙方同意共同防止中國投資5G網絡帶來的安全危機。