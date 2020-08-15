【孟晚舟被捕】華為律師稱證據不可靠及有缺陷　加拿大應拒引渡

處理華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案的代表律師8月14日在法庭文件中指出，用於引渡她往美的證據「不可靠」及「有缺陷」（unreliable and defective），不應為加拿大法庭所考慮。

獲華為委託處理引渡案的Arnold & Porter律師事務所合夥人貝林格（John B. Bellinger, III）向法庭提交專家證人的證供，以及華為提供的、有關它與伊朗業務關係的報告。這是用來支持華為所主張的、美國在要求引渡她時，漏掉有關與HSBC就華為在伊朗業務進行溝通的關鍵事實。

華為的律師在文件中寫下，這顯示美國所使用的證據「顯然不可靠——不可靠和有缺陷到足以證明，拒絕讓孟晚舟被引渡是正當。」

孟晚舟會在17日以電話通訊方式到庭，要求加拿大檢察總長釋出更多有關她被捕的機密文件，以證明其權利遭受侵犯。加拿大司檢察總長已阻止發放一些與她被捕有關的文件，這些文件要求特權。

華為孟晚舟引渡案：圖為2020年5月27日，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟離開位於加拿大溫哥華的寓所，前往出席聽證會。（Reuters）

美國司法部指孟晚舟與華為涉違反美國對伊朗制裁禁令，就華為與伊朗進行的交易誤導滙豐銀行。

加拿大應美國要求將她拘捕，令她2018年12月1日在溫哥華落網。她後來獲准保釋，但人身自由受限。如今華為正在爭取她不被引渡至美國受審。

現年48歲的她也在爭取法庭解除對她的軟禁。她不止一次表示自己無辜。