【美國大選】民主黨全國代表大會　看完「追星指南」再睇直播

美國第49屆民主黨全國代表大會將於8月17日至20日舉行。大會主辦城市是位於美國中西部威斯康星州（Wisconsin）的密爾沃基市（Milwaukee）。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，大會主要活動會通過遙距的方式舉行。在點擊這裏看大會直播之前，香港01整理相關資料如下：

民主黨大會由本來於7月中舉行，但在4月宣布延至8月中。2個月後，大會又改在一個地方較小以及讓較少代表出席的形式舉行。來到8月，大會宣布，包括獲得民主黨提名的美國前副總統拜登（Joe Biden）在內的講者，都不會到威斯康星州。連續數晚舉行的活動，會減至僅2小時，在美國東岸時間晚上9時至11時舉行（香港時間翌日早上9時至11時）。

大會將提名拜登和加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為2020年美國大選民主黨正副總統候選人，並通過民主黨新的競選綱領。

大會主題為「團結美國」。拜登預計會在20日晚於他家鄉特拉華州（Delaware）發表網上演講，正式接受黨內提名。這會是自1944年以來美國主要政黨總統候選人首次遙距接受提名。

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四年一度的民主黨全國代表大會每逢總統選舉年舉行。全國代表大會具備3個主要功能：提名總統和副總統候選人、選定黨的競選綱領以及制定黨派規則。幾十年來，正常情況下，大會規模可達數萬人。來自全美50州、首都華盛頓哥倫比亞特區和美國海外領地的代表、黨內政要以及外國重要人物都會出席。

隨着推選總統和副總統候選人的黨團會議制度變得岌岌可危，1824年，民主黨內有人提出舉行全國代表大會的設想。民主黨首屆全國代表大會1832年在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）召開，由來自全國各地的代表投票選擇總統和副總統候選人。

民主黨全國代表大會制度多年來發生巨大變化。如今正副總統候選人通常在會前已經確定，代表們只是在大會上完成投票形式，而不會改變初選完成後的結果。

大會着重於整合民主黨力量，激發選民投票熱情，為總統候選人造勢並募集競選資金。

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主辦單位既然說是要是要鼓勵人們投票，自然安排眾多黨內「星級人物」發表演說，以下是他們預定出場的日期（美國時間）：

8月17日：佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）

8月18日：前總統克林頓（Bill Clinton）、 前國務卿克里（John Kerry）、拜登夫人Jill Biden

8月19日：前總統奧巴馬（Barack Obama）、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、拜登副手賀錦麗、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）