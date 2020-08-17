【中美角力】《經濟學人》：不要小覷習近平對國家資本主義的重塑

中美兩國緊張關係升級，《經濟學人》（Economist）8月15日刊出有關中國新經濟的封面故事，描述中國經濟運行的新變化。文章指出，中國國家主席習近平正在重塑未來十年中國的國家資本主義，讓科技及創新在「威權監督下發揮更好作用」。

題為《習近平正在重塑國家資本主義。不要小看它》（Xi Jinping is reinventing state capitalism. Don’t underestimate it）一文指出，美國連翻打壓中國，部分原因出於總統特朗普（Donald Trump）的競選需要，華府鷹派亦迫切需要在各條戰線對抗中國。

文章指出，特朗普政府認為中國經濟增長只能依靠不可持續的債務、補貼、裙帶關係和盜竊智慧產權等方式，只要施加足夠的壓力就能令中國經濟崩潰，迫使中方讓步。不過這種認為中國國家資本主義外強中乾的想法是錯誤。中美貿易戰對中國經濟的傷害並無預期般大，中國經濟對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的抵抗力亦很強。

評論指出，中國的國家資本主義不斷變換模式以適應新形勢，由20多年前的貿易為主，轉為現今以科技行先。中方正為未來十年重塑國家資本主義，重點不再在鋼鐵企業及配額，而是讓市場和創新在嚴格規定的範圍內發揮更好作用，並接受中共全方位監督。

文章強調，中國的新經濟模式有三個要素：第一是嚴格控制經濟週期和債務機制；第二是更高效率的國家行政機器；第三是模糊國有企業與私營企業之間的界限，並提高自給自足的能力。

文章預期，短期內中國的新經濟學將有不錯表現，並能吸引外國投資者資金湧入。真正的考驗是長遠而言如何能將以技術為焦點的中央計劃模式鼓勵創新。

文章指出，美國等西方國家必須在開放社會與國家資本主義之間的長期鬥爭做好準備，並建議他們增強外交能力及建立新的穩定規則，與中國在某些領域展開合作同時，繼續在保護人權及國家安全等方面努力。

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