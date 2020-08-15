【中美角力】美國列根號重返南海進行演習

美國海軍航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）戰鬥群8月14日回到南海進行演習，稱是履行對盟友及夥伴的承諾。

美國海軍15日在一份聲明中表示，「列根號」14日在南海率領戰鬥群進行包括飛行行動、高端海事穩定行動以及演習等。

列根號第70特遣隊（Task Force 70）空中任務指揮官費根（Joshua Fagan）稱：「與我們合作夥伴的整合，對確保聯合作戰的反應力與殺傷力，以及維持印度太平洋地區自由開放是必要的。」

「列根號」15日在Facebook上載多張演習照片，附註寫明「列根號在南海進行飛行行動」。

中國解放軍13日公布在台海演習後，美國太平洋艦隊同日公布說，此前在台灣海峽附近東海航行的「列根號」，已航行至菲律賓海。

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中美關係因貿易及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等問題變得緊張之際，除了美國海軍出現在南海水域，中國也在接近台灣的地方展示實力。

中國解放軍東部戰區發言人張春暉空軍大校13日表示，解放軍東部戰區近日多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續進行實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。浙江舟山相關海域在8月11日至13日，以及16至17日，都有實彈射擊訓練。

台灣的交通部也發布的射擊公告，中科院13日、14日、17日及18日在東部海域進行實彈射擊，稱最大彈道高度為「無限高」。《聯合報》引述相關人士推測，進行測試可能是雲峰中程導彈、天弓三型導彈，有專家也推測或是雄風型系列導彈。