【白羅斯示威】盧卡申科承諾通過新憲法後　舉行總統選舉

白羅斯總統選舉引發的動盪繼續，數以千計示威者繼續在首都明斯克抗議，要求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台。8月17日，盧卡申科稱，白羅斯將在實行新憲法後進行總統選舉。

據俄羅斯衛星通訊社8月17日報道，盧卡申科稱，白羅斯將在實行新憲法後進行總統選舉，但他8月17日稍早前在明斯克表示，除非有人殺了他，否則不會重新舉行大選。

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8月17日最新消息，烏克蘭外交部宣布已召回駐明斯克大使進行磋商，以評估與白羅斯的後續關係前景。

俄羅斯克里姆林宮8月16日在一份聲明中指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在與盧卡申科通話時表示，莫斯科隨時準備在必要時提供軍事幫助。

據悉，白羅斯總統選舉結束後，8月9日白羅斯各地爆發大規模抗議活動。

↓盧卡申科向支持者發表講話表情與動作多多，請點擊放大觀看：

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↓白羅斯示威仍持續，以及民眾在15日上街悼念疑死於警方槍下的示威者：

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根據該國中央選舉委員會的數據，現任總統盧卡申科獲得逾80%的選票。

選舉結束當晚，白羅斯發生抗議活動，盧卡申科8月15日指出，發生在白羅斯的騷亂有來自外部勢力干涉的因素。

警察為了驅散示威人群使用催淚氣體、水炮、震撼彈和橡膠子彈。據政府數據，超過6,700人被逮捕。