【白羅斯示威】普京不會軍事介入白羅斯的四大原因

白羅斯（前稱白俄羅斯）示威浪潮持續，克里姆林宮的聲明指出，俄羅斯願以根據《集體安全條約》，給予白羅斯支援。聲明讓人意會俄羅斯會出兵，重演2014年烏克蘭危機。 然而有智庫組織及評論指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）似乎並不希望介入白羅斯這次的事件。

圖為8月16日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行支持者集會。（Reuters）

第一：俄媒沒有一致聲音

《莫斯科時報》（The Moscow Times）發表評論文章，指出普京似乎不會介入白羅斯的原因，其中之一是來自媒體的態度。在白羅斯大選結束，爆發示威以來，俄羅斯媒體都有對反對派聲音，以至示威者遭受警暴作廣泛報道。

除了今日俄羅斯（RT）曾評論俄羅斯介入一事之外，其他俄媒都未有一致聲音，甚至有批評盧卡申科的。美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）認為，這代表克里姆林宮對白羅斯大選的事件，沒有明確的看法。

第二：克里姆林宮聲明

而觀看克里姆林宮發表的聲明，可看出俄羅斯對事件的反應。盧卡申科（Alexander Lukashenko）在15及16日連續兩天致電普京。在15日克里姆林宮的聲明中，完全沒有提及俄羅斯會協助白羅斯等的任何字眼，當日說明普京已承諾協助的說話，僅出自盧卡申科本人。直至16日克里姆林宮就第二次再發表聲明時，才提及會就《集體安全條約》，在必要時給予援助。

然而俄羅斯的表態，僅技術上表示會就《集體安全條約》作出反應，並不直接代表出兵介入。《莫斯科時報》認為，聲明只是俄羅斯提醒國際有如此的防衛條約存在。

圖為克里姆林宮8月15日發表的聲明，內容完全無提及俄羅斯會協助白羅斯等的字眼。（克里姆林宮網頁截圖）

↓白羅斯示威持續，以及民眾在15日上街悼念疑死於警方槍下的示威者：

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第三：盧卡申科並不太受俄羅斯歡迎

另一方面，盧卡申科並不太受俄羅斯歡迎。俄羅斯2018年決定不再維持前蘇聯的政策，減少對白羅斯原油的援助，兩國關係逐漸出現矛盾。俄羅斯不只一次表示白羅斯若能加入俄羅斯聯邦，就能重享原油優惠。但2019年6月盧卡申科卻以「維護國家主權」為由，驅逐一名俄羅斯外交官出境。盧卡申科指責，該外交官把白羅斯當成俄羅斯的一個省。

在大選舉行前的7月30日，白羅斯大舉拘捕境內33名俄羅斯人，控告他們企圖影響大選。

《莫斯科時報》評論指出，俄羅斯向白羅斯的協助未有得到太大回報，普京沒有必要全力協助一個會經常指責你侵犯他主權的人。

第四：白羅斯狀況與烏克蘭不同

大西洋理事會亦指出，以目前的地區形勢，不具備當年烏克蘭克里米亞的條件。盧卡申科在國內沒有得到廣泛的支持，與當年的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）有相當差別。即使俄羅斯決定出兵干預，協助鞏固盧卡申科的政權，俄羅斯無法相信盧卡申科能保持白羅斯的穩定。

而同時的，白羅斯今天的示威，幾乎完全只針對盧卡申科一人，沒有聲音指責普京或莫斯科，俄羅斯可置身事外。

文章亦指出，與其焦點集中2014年俄羅斯入侵烏克蘭事件，應該觀看同樣是獨立自前蘇聯的亞美尼亞，在2018年大規模反政府示威後俄羅斯的反應。最初普京的立場很猶豫，但現在普京似乎對亞美尼亞新總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）十分滿意。亞美尼亞與白羅斯、哈薩克等留在歐亞經濟聯盟和莫斯科的《集體安全條約》組織中，而俄羅斯企業亦很大程度控制着亞美尼亞經濟。

這代表即使盧卡申科被推下台，由反對派的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）接任，俄羅斯亦會很樂意與新總統建立關係。俄羅斯可繼續以最了得的滲透及操縱方式影響白羅斯，無謂捨易取難。