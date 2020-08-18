美商務部堵塞「漏洞」　封殺華為再升級　38子公司列入實體清單

美國國務院網站8月17日公布消息，美國進一步收緊對中國企業華為的限制，美國商務部同天發布的聲明中指出，對華為實施進一步限制，旨在切斷該公司獲取商用晶片的渠道。禁止華為獲取在美國境內外開發和生產的美國技術和軟件。

聲明稱，這一變化是建立在5月公布的限制措施基礎上的，為了限制採用華為的5G技術，美國商務部產業安全局（BIS）將華為在21個國家的38家子公司列入「實體清單」。這將阻止華為通過「替代晶片生產」與「使用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避限制規定。

聲明指出，這些公司代替華為行事，對美國的國家安全或對外政策利益構成了重大風險。因此有理由認為，如果沒有限制，華為可能會利用它們逃避實體清單所規定的限制性措施。

美國商務部公布的名單如下：

Huawei Cloud Computing Technology；Huawei Cloud Beijing；Huawei Cloud Dalian；Huawei Cloud Guangzhou；Huawei Cloud Guiyang；Huawei Cloud Hong Kong；Huawei Cloud Shanghai；Huawei Cloud Shenzhen；Huawei OpenLab Suzhou；Wulanchabu Huawei Cloud Computing Technology；Huawei Cloud Argentina；Huawei Cloud Brazil；Huawei Cloud Chile；Huawei OpenLab Cairo；Huawei Cloud France；Huawei OpenLab Paris；Huawei Cloud Berlin；Huawei OpenLab Munich；Huawei Technologies Dusseldorf GmbH；Huawei OpenLab Delhi；Toga Networks；Huawei Cloud Mexico；Huawei OpenLab Mexico City；Huawei Technologies Morocco；Huawei Cloud Netherlands；Huawei Cloud Peru；Huawei Cloud Russia；Huawei OpenLab Moscow；Huawei Cloud Singapore；Huawei OpenLab Singapore；Huawei Cloud South Africa；Huawei OpenLab Johannesburg；Huawei Cloud Switzerland；Huawei Cloud Thailand；Huawei OpenLab Bangkok；Huawei OpenLab Istanbul；Huawei OpenLab Dubai；and Huawei Technologies R&D UK。

加上此次被列入實體清單的38家華為子公司，美國實體清單上與華為相關聯的機構總數增加至152家。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受霍士商業新聞採訪時稱，此舉旨在彌補華為在美國採取上次行動後所鑽的漏洞。

羅斯稱，5月20日，美國商務部發布禁令，阻止美國技術在華為的晶片中使用，導致華為採取了一些迴避措施，它們正在通過第三方進行，新的規則明確禁止使用任何美國的軟件和設備。

美國商務部稱，新措施立即生效，以阻止華為繞過美國出口管制獲取用美國技術研發或生產的電子元件。