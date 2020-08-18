【美國大選】2020年黨代表大會受疫情影響　形式與歷屆有別

美國民主黨全國代表大會在8月17日正式開始，成為全球焦點。不過除了民主黨以外，共和黨同樣有代表大會，只是在晚一周的8月24日舉行。2020年的黨代表大會有什麼特色，與過去又有什麼不同？

圖為8月17日，民主黨參選人拜登（Joe Biden）以視像形式，在民主黨代表大會上現身。（Reuters）

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全國黨代表大會，是每4年一次舉行的盛事，目的是選出當年代表黨參加競逐總統的人選。雖然在美國黨代表大會一般只指民主黨及共和黨的大會，但其他細小政黨也會舉辦類似的提名大會，選出總統候選人。

不過所謂的選出候選人，只會在當初選時有超過一名達提名門檻的參選人時才會出現。在2020年的大選，兩黨早前宣布參選的候選人，已在初選中落敗而宣布退選，因此理所當然會是由拜登（Joe Biden）迎戰特朗普（Donald Trump）。

圖為8月17日，威斯康星州密爾沃基的威斯康星展覽中心。原本這將用作民主黨代表大會場地，因活動改為網上舉行而未有使用。（Getty）

全場網上舉行

另一個今年的特色，亦是與所有歷屆黨代表大會不同的，是因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，整個大會都在網上遙距舉行。也就是說不會再有大批觀眾對着台上歡呼喝彩，演講都只有視像，部分更是預先錄製的，更不用說會有什麼現場氣氛。

無法炒熱場面，對某些黨內新秀是個損失。畢竟黨代表大會是4年一度盛事，是接觸選民與全國黨友的大好機會。一些正等待更上一層樓，或是未來爭奪黨代表的人物，都希望趁機會證明自己的魅力，在大會現場讓所有人認識，今年就沒有這機會了。

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事前準備全落空

如上述提到的，黨代表大會是個大型盛事，吸引了大量熱衷政治和選民參加，自然也就帶旺了舉辦大會的城市旅遊和經濟。事實上黨代表大會和星級大明星齊集一堂，與舉行大型演唱會是沒分別的。民主黨代表大會原初預期會有5萬人參加，密爾沃基酒店都已準備就緒，只不過全部落空。

作為參加者唯一的安慰，就是紀念品依然可以網上購買，款項繼續成為支持政黨的善款。預先生產的販售品，也有可能隨捐款贈送。