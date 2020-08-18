【美國大選】特朗普威斯康星州宣傳：「在白宮直播」連任提名演講

美國總統特朗普（Donald Trump）8月17日在民主黨大會於威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）舉行前數小時，也抵達威斯康星州奧什科什（Oshkosh）展開連任競選活動。他計劃「從白宮直播」其接受共和黨總統候選人提名的演講。

共和黨全國代表大會本擬24日至27日在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）召開，輾轉「轉場」後，還是因疫情而決定以網上形式進行。特朗普會在27日、即大會閉幕當晚發表遙距演講，接受連任提名。

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他8月10日表示，他8月27日將在白宮或葛底斯堡美國南北戰爭遺址接受共和黨總統候選人提名並發表演講。惹來民主黨人強烈批評以及一些共和黨人質疑。他們認為白宮不應被用來進行黨派競選活動。

美國《紐約每日新聞》17日報道，美國特別檢察官辦公室（U.S. Office of Special Counsel）已稱總統和副總統可在白宮演講，不用遵守《哈奇法》（Hatch Act）。

這條在1939年通過的法例，規管聯邦政府員工，以及是接受聯邦政府資助州分的僱員不可在辦公時間內參與政黨活動，確保聯邦政府行政中立，不受任何黨派人士影響。

每逢選舉年召開的兩黨大會是兩黨大選重要的「造勢時刻」。17日是民主黨全國代表大會開幕日。同日身為共和黨人的特朗普在明尼蘇達和威斯康星州展開競選活動。