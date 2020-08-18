【新冠肺炎】韓國首爾教會群組感染持續擴散　防控形勢嚴峻

韓國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，主要與當地教會頻繁爆發群組感染個案有關，當地恐出現第二波大流行。

韓國在過去5天內，有近1,000人確診感染新冠病毒，單日確診病例數目亦連續5天超過100宗，不少個案集中在首都圈，而且與宗教活動相關的群組個案正迅速在全國擴散有關，目前未有放緩跡象。

其中一個爆發疫情的教會是「愛心第一教會」，自1名信徒12日確診後，相關病例持續增加。韓國中央防疫對策本部指出，截至8月18日中午12時，該教會相關病例增至457個。

首爾城北區的「愛心第一教會」群組是繼疫情初期的「新天地教會」之後，成為當地第2大感染群組。

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其他教會亦相繼爆發集體感染，京畿道龍仁市的「我們第一教會」相關病例達131宗；首爾市蘆原區一家教會的群組感染病例達15宗，當局已下令暫停該教會活動；永登浦區一家教會也有4人感染。有關情況令人擔心，宗教聚會是否真的會導致當地出現大規模社區感染。

中央防疫對策本部18日指出，之前新天地教會、物流中心和梨泰院夜店相關疫情爆發時，防疫部門大致可圈定確診者範圍，但近來首爾京畿地區部分教會的群組感染不斷擴大，從擴散趨勢和可控性來看，控制難度高於上述3個感染群組。

防疫部門表示，本周將成為決定疫情是否會全國大流行的關鍵時期，呼籲首爾市和京畿道居民儘量減少不必要外出。