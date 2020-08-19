【白羅斯示威】更多國營企業員工參與罷工　促盧卡申科下台

白羅斯（前稱白俄羅斯）示威浪潮持續，8月18日有更多的國營企業及工廠員工響應罷工。包括數間大型拖拉機工廠。部分人無視可能遭受革職的警告，參與示威。

圖為8月18日，明斯克獨立廣場，大批示威者舉行集會要求盧卡申科下台。（Reuters）

白羅斯示威至8月18日踏入第九天，再有更多的國營企業及工廠工人響應，包括明斯克數間大型拖拉機工廠，及索利戈爾斯克的大型鉀肥工廠。索利戈爾斯克的鉀肥工廠生產量佔世界鉀肥生產量的五分之一，是白羅斯最大的企業之一。

同日有另一批示威者就前往明斯克一所監獄外，為反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Alexander Lukashenko）被囚的丈夫季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky），慶祝42歲生日。

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有報道指有工廠向員工施壓，禁止工人罷工，否則有機會被解僱，但仍然有員工參與。有工會領袖指示，人民已向政府說不：「政府應明白情況已經失控，只有盧卡申科（Alexander Lukashenko）辭職及懲罰使用不當暴力對待示威者的警察，才能化解民怨。」

盧卡申科在17日參觀明斯克一間工廠的時候，遭到工人喝倒彩。盧卡申科另外亦簽署法令表揚超過300名警員，內政部指表彰行動與警方鎮壓示威無關。