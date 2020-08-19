【泰國示威】三指手勢湧現高中校園　學生掛白絲帶舉白紙聲援

泰國大學校園近一個月以來幾乎每日均有示威行動，這股浪潮近日直捲高中。超過十多間高中的學生8月18日於早會奏國歌期間，舉起出自電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）的三根手指手勢，聲援這場由學生主導的反政府示威。

最少八間學校的學生於8月17日發起早會的示威，有學生也掛起白色絲帶，表達對示威的支持。一名就讀官校的17歲學生向路透社表示，想透過示威表達她不喜歡獨裁，想有真正的民主。她不願公開自己的名字，指老師曾向她們施壓，擔心參加示威遭到報復。

曼谷一間學校有約30名學生高叫口號「打倒獨裁，民主長存」，並舉起白紙，示意他們未能自由表達言論。18歲的學生努丁（Nudee）指，人民意識到政治不是離他們很遠的事情，當他們意識到，就想要更美好的將來，「這是我們出來示威的原因。」

有報道指，有教師斥責學生參加示威，警告他們不要將抗議行動帶到學校。教育部長那他蓬（Nataphol Teepsuwan）表示，學生有權表達意見，不應該因此被處分，但警告不要做出過火行為。總理巴育（Prayuth Chan-ocha）則指，願意聆聽學生，不過質疑部份人是被威迫而參加示威。

自巴育於2014年透過政變上台以來，三指手勢成為爭取民主的象徵。學生要求巴育下台、修改憲法和停止騷擾社運人士。部份人同時促請改革王室制度。除了政治訴求以外，有學生也不滿學校制度過份強調服從和傳統，例如要每日奏國歌，對校服和髮型等嚴格規管。