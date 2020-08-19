安倍晉三結束休假現身首相官邸　回應稱健康未有異樣

有關日本首相安倍晉三健康欠佳的傳聞在日本成為熱話，他8月19日結束3天假期後重返工作崗位。日本傳媒報道指他在17日前往醫院接受檢查，副首相麻生太郎又指安倍之前連續工作147日，讓外界擔憂他的健康狀況。

圖為8月19日，日本首相安倍晉三結束3天假期後返回首相官邸。（Reuters）

安倍晉三在19日結束3天假期，返回首相官邸。他在回應記者提問時表示，為了在健康管理上做到萬無一失，所以前往慶應大學醫院接受檢查。安倍晉三表示健康狀況和過去未有出現變化，並表示會繼續為處理職務而努力。

副首相麻生太郎在17日回應安倍入院檢查的消息時，曾表示安倍晉三已連續工作147日，恐怕是積勞成疾。但也有日本傳媒翻查紀錄指，安倍晉三過去147日每天平均工作時間不長，部分日子工作兩至三小時，難以判斷積勞成疾。

安倍晉三曾患上潰瘍性結腸炎，他2006年首次擔任首相後一年以此為健康理由退任。潰瘍性結腸炎是難以根治的疾病，飲食及作息不當可導致病情反覆。

除了麻生太郎外，官房長官菅義偉，與自民黨成員均對安倍晉三健康狀況表達關注。菅義偉在BS日本電視台一個節目上表示，曾勸喻安倍晉三應多點休息；前防衛大臣中谷元表示，健康是人的資本，需要休息時就應當休息。