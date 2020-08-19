安倍晉三體檢後復工　傳麻生太郎或接任　在野黨籲交代

日本首相安倍晉三今天將結束連休，下午重返工作岡位，是否會澄清對界對其健康亮紅燈的質疑，成為日媒關注焦點。

安倍身體狀況傳言不斷，他健檢行程頗受關注。（路透社）

《時事通訊》報道，最大在野黨立憲民主黨為首，四個在野黨今日上午舉行國會對策委員長會談，會中共識，安倍應向日本國民說明自己的健康狀況。立憲民主黨國對委員長安住淳表示，像是當前傳出將找人臨時代理首相等說法，希望安倍能對外說明清楚。

《共同社》等日本媒體報道，暑休中的安倍8月17日前往位於東京信濃町的慶應大學醫院，在醫院停留約七個半小時。安倍每半年進行例行健康檢查，但6月13日才進行過健檢，距今僅兩個月，雖然官邸表示是一般健康檢查，院方關係人士也說，此行是6月健檢的追加檢查，但不論日本政府、在野黨，對他健康狀況感到憂慮的聲音不斷擴大。

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日本政府發言人、官房長官菅義偉強調，健檢是很早前就已排定，利用連休時進行追加檢查。他強調，新冠肺炎疫情的時候，安倍擔任總指揮帶領團隊的念頭非常強烈。

因應新冠肺炎疫情，安倍從今年1月開始曾連續工作147天沒有休息，過勞影響健康的憂慮聲音浮現。日本雜誌《FLASH》報道安倍健康亮紅燈，在首相官邸辦公室吐血。也有報道指出，據傳安倍不止接受檢查，還有接受治療；也有傳聞指安倍進行癌症檢查。有報道指出，原本安倍追加檢查需要耗時兩天，但為了避免住院讓外界產生更多聯想，安倍堅持檢查在一天內完成。

安倍健康狀況甚至可能衝擊政權，有報道指出，永田町（日本中央政府機關所在，如台灣博愛特區）有耳語傳出，安倍可能在9月請辭、10月解散眾議院改選；也有安倍將在24日請辭，由副首相麻生太郎暫時代理的傳聞浮現。

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