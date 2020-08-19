有紀錄以來最近距離　小行星約2950公里外飛越地球

美國太空總署（NASA）公布，一顆小行星「2020 QG」於8月16日在距離地球2950公里外的位置飛越地球，是紀錄中以最近距離飛越地球的小行星。加州理工學院（California Institute of Technology）帕洛馬天文台（Palomar Observatory）的茲維基瞬變設施 (Zwicky Transient Facility）成功記錄它的蹤跡。

NASA製作的「2020 QG」飛越地球模擬動畫（NASA）

2020 QG的直徑只有大約3至6米，即其大小與一輛大型汽車相若。由於其體積較小，它不會對地球構成很大威脅。如果它飛向地球，只會在地球大氣層中解體，變成一個火球；這種情況每年也會出現數次。

小行星：小行星「2020 QG」2020年8月16日在距離地球2945公里外的位置飛越地球，是紀錄中以最近距離飛越地球的小行星。圖為茲維基瞬變設施當日拍攝到的照片，圖中紅圈為「2020 QG」。（NASA）

NASA噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的近地天體研究中心（Center for Near-Earth Object Studies）主任喬達斯（Paul Chodas）表示，他們的計算顯示小行星受地球引力影響，轉了約45度的彎。

美國國會2005年定出目標，要求NASA偵測90%與地球接近、直徑大於140米的小行星，它們若撞向地球，構成的威脅較大。