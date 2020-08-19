有紀錄以來最近距離　小行星約2950公里外飛越地球

撰文：房伊媚
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美國太空總署（NASA）公布，一顆小行星「2020 QG」於8月16日在距離地球2950公里外的位置飛越地球，是紀錄中以最近距離飛越地球的小行星。加州理工學院（California Institute of Technology）帕洛馬天文台（Palomar Observatory）的茲維基瞬變設施 (Zwicky Transient Facility）成功記錄它的蹤跡。
NASA製作的「2020 QG」飛越地球模擬動畫（NASA）
2020 QG的直徑只有大約3至6米，即其大小與一輛大型汽車相若。由於其體積較小，它不會對地球構成很大威脅。如果它飛向地球，只會在地球大氣層中解體，變成一個火球；這種情況每年也會出現數次。
小行星：小行星「2020 QG」2020年8月16日在距離地球2945公里外的位置飛越地球，是紀錄中以最近距離飛越地球的小行星。圖為茲維基瞬變設施當日拍攝到的照片，圖中紅圈為「2020 QG」。（NASA）
NASA噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的近地天體研究中心（Center for Near-Earth Object Studies）主任喬達斯（Paul Chodas）表示，他們的計算顯示小行星受地球引力影響，轉了約45度的彎。
美國國會2005年定出目標，要求NASA偵測90%與地球接近、直徑大於140米的小行星，它們若撞向地球，構成的威脅較大。
小行星：圖為佛羅里達州美國太空總署甘迺迪太空中心的太空飛行器裝配大樓，圖片攝於2008年2月7日（Getty）