加州熱浪侵襲　逾萬次雷擊　山火快速延燒數千居民緊急撤離

美國加利福尼亞州（California）近日受極端天氣影響，出現密集雷暴並引發山火，導致大量建築物受損，大批民眾被迫離開家園暫避；其中位於北部的瓦卡維爾市（Vacaville）周三（19日）就有數以千計的居民須緊急撤離。

加州近日受熱浪侵襲，72小時內約出現逾1.1萬次雷擊，燃起了367個火頭，北部至今有超過1.86萬公頃（約186.15平分公里）的土地被燒毀，州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周二（18日）宣布進入緊急狀態。

瓦卡維爾市部分居民緊急撤離，警方在Twitter上呼籲民眾撤離期間注意安全，有部分居民僅穿睡衣匆匆離去。

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網上片段顯示，瓦卡維爾市的多處路面上火光熊熊，部分住宅的天然氣管爆炸，不少人逃生時被燒傷，一名女子猶有餘悸，她說：「我的丈夫慘遭燒傷，我們被迫棄車逃生。我身上幾乎都是火，鞋子掉了，但總算成功保命，感謝上帝救了我。」

直升機執行滅火任務墜毀

另外，當地一架貝爾UH-1H（Bell UH-1H）直升機周三在弗雷斯諾縣（Fresno County）科靈加市（Coalinga）執行滅火任務期間墜毀，加州林業和消防局（California Department of Forestry and Fire Protection）的聲明稱，當時直升機上只有一名駕駛員，惜不幸喪生。

（綜合報道）