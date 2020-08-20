【白羅斯示威】歐盟同意制裁涉舞弊官員　提出協調對話移交權力

歐盟領袖8月19日就白羅斯（前稱白俄羅斯）局勢舉行緊急會議，會後表明跟當地爭取民主權利的人站在一起，拒絕承認大選結果。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，將對牽涉選舉舞弊和武力鎮壓的人實施制裁。

英國廣播公司（BBC）報道，歐盟領袖一致同意採取三項措施。首先是對牽涉選舉舞弊和武力鎮壓的官員實施制裁，包括凍結資產，但細節有待決定。被制裁官員數目和名字未有公開。各國領袖同意透過聯合措辭，表明和白羅斯人站在同一陣線，並拒絕承認大選結果。歐盟也願意協調政府和反對派的對話，尋求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，並和平移交權力。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將動用5,300萬歐元援助白羅斯人。200萬歐元用作支援遭武力鎮壓的受害者；100萬歐元用作支援公民社會和獨立媒體；大部份則是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）緊急援助。款項將交給非政府機構。

中歐國家捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克組成的維謝格拉德四國集團（Visegrad Four）呼籲白羅斯政府打開通往政治解決方法的道路，遵守基本人權和自由，並避免對和平示威者使用暴力。他們促請外國勢力避免採取行動損害白羅斯的獨立和主權，但未有點名。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，無需要擔心接壤白羅斯邊境的局勢。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，白羅斯國防部下令於接壤波蘭和立陶宛的邊境加強軍事部署。

示威踏入第11日，盧卡申科宣布警方將採取行動平息示威，指明斯克不應該再出現任何混亂場面，人民要求和平和寧靜。不過數以百計示威者未有理會，堅持到內政部外的街頭聚集。