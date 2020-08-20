【美國大選】民主黨代表大會踏入第3天　賀錦麗料獲正式提名

美國民主黨全國代表大會正在舉行，預料在香港時間8月20日稍後，正式提名賀錦麗（Kamala Harris）為副總統候選人。前總統奧巴馬（Barack Obama）亦會在會上發言。

圖為8月19日，民主黨全國代表大會現場。大會因新冠肺炎關係改為網上舉行，工作人員正準備舞台設施供嘉賓發言。（Getty）

賀錦麗將成為美國史上首位同時擁有非裔及亞裔血統的候選人，她亦準備在會上發言。

前總統奧巴馬、前國務卿希拉里（Hillary Clinton），及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦會在會上發言。據已公布的演講摘錄，奧巴馬將批評現任總統特朗普（Donald Trump）的失敗，當中包括處理疫情失敗，導致17萬人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、數百人失業，及令美國國際聲譽嚴重下降等。

奧巴馬將表揚民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在擔任副總統時，協助帶領美國走出經濟衰退，讓美國國民獲得醫療福利等。

賀錦麗預料亦會在發言上批評特朗普，並以自身成功打破性別及種族障礙的奮鬥經歷，向婦女及有色人種選民對話，為拜登（Joe Biden）爭取支持及選票。