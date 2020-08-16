【美國大選】《新聞周刊》就刊登質疑賀錦麗參選資格文章致歉

美媒《新聞周刊》8月14日就刊登質疑民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）的參選資格文章致歉，稱無法預料文章會引發種族主義及仇外爭議。

圖為《新聞周刊》8月12日刊登由保守派憲法律師伊斯特曼（John Eastman）撰文的文章。文章質疑賀錦麗（Kamala Harris）的副總統參選資格。（Newsweek）

事緣《新聞周刊》在12日刊出一篇由保守派憲法律師伊斯特曼（John Eastman）撰寫的文章，文章指賀錦麗的父母在加州生下她時均為移民，質疑賀錦麗是否具有參選資格。

文章隨即引起熱烈討議，總統特朗普（Donald Trump）及保守派陣營以此大造文章，引起種族主義爭議，特朗普更一度表揚該律師「非常傑出」。特朗普之後在15日拒絕確認賀錦麗是否具備參選資格，僅稱不會在此事加以炒作。

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《新聞周刊》一度為文章辯護，稱伊斯特曼長期研究第十四修正案，但至14日就刊登有關文章致歉。總編輯庫珀（Nancy Cooper）在道歉聲明中稱他們無法預料文章會被用作工具，引發種族主義爭論及仇外爭議。

不過聲明中稱他們不會撤回文章，僅會在文章中加以有關啟示。

俄亥俄州邁阿密大學政治科學教授凱利（Christopher Kelley）回應伊斯特曼的質疑指出，賀錦麗的參選資格與她父母的出生地無關。凱利表示第十四修正案中，公民身份不但包括美國公民的子女，還包括於美國國土出生的人。