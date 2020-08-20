【港版國安法】美媒：美學府因應港區國安法　允學生匿名保障身份

美國傳媒8月19日報道，美國多所著名學府因應《港區國安法》採取措施，允許學生匿名上課與交報告，以保障涉及中國政治內容課程的師生遭中方起訴。

《華爾街日報》19日報道，部分學府會在秋季開始，把有關課程加上警告字句，指內容可能包括中國政治敏感議題。

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普林斯頓大學（Princeton University）將准許中國政治課程的學生以代號提交功課，以保密他們的身份。阿默斯特學院（Amherst College）有教授考慮允許學生匿名在網上進行討論，避免因為港區國安法而限制言論。哈佛商學院（Harvard Business School）則考慮到有部份學生擔心相關風險，可能豁免他們討論敏感政治議題。

報道指出，大學新學期將主要以網上方式授課，意味來自中國和香港的學生需透過視像方式與美國的同學聯繫，院校擔心課堂會被紀錄，並落入中國政府手中。

美國2018／19學年分別有近37萬名中國留學生及大約7,000名香港留學生獲美國大學取錄。院校指不少中港留學生通常會選讀中國法律、文化和政治的課程。