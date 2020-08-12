【港版國安法】周庭被捕　日本跨黨派議員聯盟發聲明抗議

香港警方8月10日以涉嫌違反《港區國安法》為由，拘捕前香港眾志成員周庭及壹傳媒創辦人黎智英等人後，日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」8月12日在眾議院舉行緊急記者會，並發表抗議聲明。 聯盟又表示希望日方延長港人免簽證停留日本的期限、放寬對在日港人取得工作簽證的規定或對於彈性考慮港人的留學簽證申請。

港版國安法：圖為2020年8月12日，壹傳媒創辦人黎智英獲保釋、離開位於香港的警署。（AP）

該聯盟由日本約30名跨黨派國會議員組成，包括自民黨的長島昭久、中谷元、有村治子、立憲民主黨的櫻井周等。

聲明提到，《港區國安法》已生效一個多月，預料中共及港府的打壓將會加劇，日港的經濟活動、教育、人事文化交流等會趨於混亂，雙方互撤對口機關的事也有可能成真，聲明稱，港府打壓市民及媒體，企圖擊潰民主運動，對於這種蹂躪思想、言論、集會結社自由，及新聞自由與知情權等基本人權的行為，是近代民主國際社會所不能容許，因此要對中共及港府提出強烈抗議。

聯盟要求中共及港府根據《中英聯合聲明》的「一國兩制」原則，履行守護港人自治與自由的義務。聲明抗議港府將立法會選舉延遲一年，促請當局恢復被取消資格的民主派候選人的參選資格。

因日本與港府簽有合作搜查的條約，聯盟要求日本政府拒絕配合港府進行有關《港區國安法》的調查，及審查其他案件是否涉及政治罪名。聯盟亦希望日方延長港人免簽證停留日本的期限、放寬對在日港人取得工作簽證的規定或對於彈性考慮港人的留學簽證申請。

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