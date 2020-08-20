【新冠肺炎】歐洲成立冠狀病毒研究聯盟　加快疫苗及治療藥物研發

由歐洲創新藥物計劃（Innovative Medicines Initiative，IMI）支持，對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的冠狀病毒歐洲加速研發聯盟（Corona Accelerated R&D in Europe，CARE）在8月18日正式成立。

圖為新冠病毒疫䒼的示意圖。多個國家均在研發抗新冠病毒的疫苗，歐洲特別成立跨國聯盟，集合正在研發的機構。（Getty）

CARE聯盟獲得來自歐盟及11家歐洲製藥企業等約7,700萬歐元支持成立，是一個集合了自2020年2月以來，國際正進行新冠病毒研究的組織。CARE項目為期5年，有來自中國、美國、英國、德國、比利時等國的37個成員單位參與。

CARE提出了針對新冠病毒藥物研發的策略方案，重點領域包括通過篩選和分析化合物庫，進行藥物新用途研發，縮短候選藥物進入臨床試驗階段的時間；同時基於針對新冠病毒及潛在冠狀病毒的標靶化合物，進行電腦虛擬篩選和分析，以發現小分子藥物；並通過人類噬菌體和酵母菌的展示庫、人源化動物免疫模型和電腦模擬設計等方式，尋找可中和病毒的抗體。

CARE項目負責人洛克（Marnix Van Loock）表示，對能啟動CARE聯盟，與其他領先專家合作十分高興。武田藥品工業全球研究總監Kumar Saikatendu表示，新冠病毒是千載難逢的科學挑戰，希望能迅速採取行動，為新冠病毒尋找積極安全的有效療法。

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由北京市政府、清華大學和比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯合成立的非營利新藥研發機構、全球健康藥物研發中心是CARE的成員之一。

清華大學藥學院院長、全球健康藥物研發中心主任丁勝博士表示，很榮幸加入聯盟。丁勝稱全球健康藥物研發中心將集中並整合來自各方合作伙伴的資源加速藥物研發，對抗新冠病毒以及未來潛在冠狀病毒的威脅。