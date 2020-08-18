新冠肺炎｜國藥集團稱疫苗今年底上市　兩針保護率達100%千元有找

國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗生產車間，日前通過國家相關部門組織的生物安全聯合檢查，具備使用條件。 國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨今年5月曾「以身試藥」接種測試疫苗，他近日接受內媒採訪時透露，滅活疫苗預計在今年12月底上市，年產量超2億劑。他還稱，兩針疫苗保護率達100%，而價格不到1000元（人民幣．下同）。

國藥集團董事長劉敬楨。（網上圖片）

據介紹，內地新冠肺炎疫苗研究有5條路線，即全病毒滅活疫苗、基因工程亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗，以及核酸疫苗。核酸疫苗即mRNA和DNA疫苗。

劉敬楨表示，國藥集團集中精力在全病毒滅活疫苗和基因工程亞單位疫苗兩條路線。其中，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所兩個單位在滅活疫苗路線上並行研究，國藥集團中國生物技術研究院則是在基因工程亞單位疫苗方面進行研究。

滅活疫苗，簡單來說就是先把病毒毒株分離出來，類似選「種子」，選一個好「種子」後再進行繁殖培養，比如放大幾十倍、幾百倍等。然後再把這些活病毒殺死，使其失去感染性和複製力，但同時保留它刺激人體產生免疫應答的部分功能，最後經過純化等工藝變成疫苗。相較而言，滅活疫苗研發速度快，但投入巨大。目前，國藥集團已投入資金約20億元，建設了兩個P3（三級生物安全水平）生產車間。

4月10日，工作人員在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地尚未投產的新型冠狀病毒滅活疫苗生產車間內調試設備。（新華社）

劉敬楨表示，國際臨床三期試驗結束後，滅活疫苗會進入審批環節，預計今年12月底能夠上市。他預計北京生物製品研究所的滅活疫苗年產量達1.2億劑，武漢生物製品研究所的滅活疫苗年產量達1億劑。另外，基因工程亞單位疫苗預計今年10月份能進入臨床研究，一旦研發成功後就能快速大規模量產。

有關疫苗的價格，劉敬楨稱，「滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢一針。如果打兩針的話，價格應在1000塊錢以內。」據他介紹，打一針疫苗，保護率大概是97%，「抗體產生是緩慢的，像曲線一樣在緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠病毒的水平。」如果打兩針疫苗，保護率能達到100%。

據悉，打第一針疫苗與第二針的時間間隔一般是28天，但特殊情況下可以同時打，左臂和右臂各一針。一針疫苗劑量是4微克。

（光明日報）