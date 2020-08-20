【美國大選】納瓦羅：民主黨與中國勾結　試圖聯手擊敗特朗普

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月19日指責民主黨和中國共產黨勾結，試圖在2020年總統大選中聯手擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）。

據美國霍士新聞（Fox News）8月19日報道，納瓦羅在白宮的車道上提出了這一指控。當記者問他指控的證據時，他回答說：「這是很明顯的。」

納瓦羅說：「我認為現在發生的事情是，民主黨和中國共產黨已經達成了擊敗特朗普的共同目標，他們的整個戰略都是基於指責本屆政府為中國共產黨製造的全球流行病負責。」

納瓦羅抨擊民主黨在全國代表大會上，將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行歸咎於特朗普，而不是中國。疫情已造成超過17.2萬美國人死亡，隨後的經濟衰退迫使約5,600萬美國人申請失業救濟。

納瓦羅說，如果民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在11月贏得總統大選，拜登將把美國「交給」中國共產黨，美國人民應該對此「感到害怕」。

納瓦羅說：「如果拜登那班人能夠贏得11月的大選，他們基本上將把這個國家交給中國共產黨。」

特朗普陣營近日接連製造拜登對中國軟弱的輿論。美國總統特朗普8月11日受訪時表示，如果自己沒有贏得大選，「中國將擁有美國」，「你得學會說中文」。