俄媒：拜登若當選美國總統　貿易策略對華同樣不利

中美兩國關係緊張背景下，與中國啟動新的貿易談判不在特朗普（Donald Trump）政府的議程上。俄羅斯媒體8月19日指出，與中國貿易對話成了特朗普競選的犧牲品，中方能否期望民主黨一旦上台會在中美貿易談判中關切彼此利益？

俄羅斯衛星通訊社8月19日提到，白宮方面已經宣布沒有舉行中美新的高層貿易談判計劃，但雙方正在就第一階段貿易協議的實施情況進行接觸。美國總統特朗普8月18日吿訴記者，目前不願與中國對話，被問到貿易協議的命運時，特朗普說「我們拭目以待」。

莫斯科國立大學政治學系教授馬諾伊洛（Andre Manoiro）認為，特朗普的表態是在與中國貿易談判中的一種施壓策略。「特朗普的此番言論並不是隨便說出，這是對他所奉行的政治路線的表述，把對中國的指責與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行的責任聯繫在一起是對中國施壓的又一工具，目的是迫使中國按照美國條件簽署第二階段貿易協議」。

拜登強調與國際盟友合作對抗中國的必要性。圖為2020年8月12日，拜登和拍檔賀錦麗（Kamala Harris）首度一起公開露面，開始聯合競選活動。（AP）

中國在與美國進行貿易對話中更願把誰作為夥伴？是特朗普團隊還是可能進入白宮的拜登（Joe Biden）團隊？中國人民大學國際關係學院教授時殷弘看不到兩者之間有什麼大的差別。

時殷弘認為，就中美貿易而言，特朗普和拜登對中國都很不利。雖然拜登可能不太贊成對中國的關税戰，但是美國在高科技領域爭取歐美關係、日美關係和韓美關係，共同遏制中國高新技術的發展，對此拜登是沒有懷疑的。若是二者相較的話，對於中美貿易關係的發展，特朗普對中國略微有利。從中美關係的全局角度來看，拜登當選美國總統或將有益於阻止中美關係的進一步惡化。

馬諾伊洛也認為，如果民主黨和拜登上台，儘管白宮的牌坊換了，但對中國的政策不太可能改變。「如果民主黨上台，他們將不會撤銷對中國的制裁策略。相反，考慮到特朗普已經費了一番苦力，他們有可能還會增加壓力，試圖利用特朗普的政策結果。因此，二者沒有區別」。

安德烈·馬諾伊洛稱，對美國人來說，這裏的關鍵不是與中國建立夥伴關係的意義，而是要能通過多種方式獲得利潤，包括像特朗普現在所做的那樣，通過直接勒索獲得利潤。民主黨和共和黨的戰術都很簡單，如果可以通過從合夥人那裏獲得金錢或財物，那麼絕對沒有必要與其建立任何貿易渠道，只需要把它奪走。