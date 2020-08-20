【新冠肺炎】韓國單日確診連續7天達3位數　禁止宗教聚會掀爭論

新冠肺炎（COVID-19）在全球多國繼續蔓延，韓國疫情升溫，當地政府8月20日宣布再單日新增288宗確診，是連續7天病例數目達到3位數字。首爾市政府表示，將從8月21日起至8月30日全面禁止10人以上的集會，當局之前也在8月18日起禁止首爾及周邊地區教堂舉行宗教聚會。

韓國在2月尾至3月初爆發第一波新冠肺炎（COVID-19）疫情時，受感染人士主要來自大邱市的「新天地教會」，至如今爆發新一波疫情，另一所教會「愛心第一教會」成為眾矢之的。文在寅政府擔心宗教聚會或導致出現大規模社區感染同時，當地也出現政府是否壓低宗教自由的爭論，揭露部分教會與政府之間的緊張關係。