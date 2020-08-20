【新冠肺炎】韓國單日確診連續7天達3位數　禁止宗教聚會掀爭論

撰文：凌俊賢
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新冠肺炎（COVID-19）在全球多國繼續蔓延，韓國疫情升溫，當地政府8月20日宣布再單日新增288宗確診，是連續7天病例數目達到3位數字。首爾市政府表示，將從8月21日起至8月30日全面禁止10人以上的集會，當局之前也在8月18日起禁止首爾及周邊地區教堂舉行宗教聚會。
韓國在2月尾至3月初爆發第一波新冠肺炎（COVID-19）疫情時，受感染人士主要來自大邱市的「新天地教會」，至如今爆發新一波疫情，另一所教會「愛心第一教會」成為眾矢之的。文在寅政府擔心宗教聚會或導致出現大規模社區感染同時，當地也出現政府是否壓低宗教自由的爭論，揭露部分教會與政府之間的緊張關係。
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首爾市政府擬向教會追討損失
「新天地教會」群組至今已有逾5000人確診，當時教會被指拒絕與當局合作，教會成員則指責政府以及媒體誹謗和宗教迫害。如今歷史似乎在重演，首爾城北區的「愛第一教會」群組迄今已有逾600確診個案，教會負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄確診。
當局8月18日宣布，禁止在首爾及周邊地區的教堂舉行所有宗教聚會，保健福祉部指控全光焄未提供教會成員完整名單予當局供病毒篩檢和追蹤。首爾市政府就認為教會不合作，浪費當局行政資源，將要求教會賠償損失。
教會與政府的緊張關係
此舉激起保守宗教團體反對，素來反對文在寅政府的全光焄指控當局遏制宗教自由，並表示將對衛生部長朴凌厚及代理首爾市長徐正協的傳播虛假信息與誹謗行為提出刑事訴訟。
釜山基督教長老會大學（Busan Presbyterian University）神學教授朴止一（音譯︰Ji-il Tark）指出，最近在一些較保守的教會中，有一種趨勢指控文在寅打壓宗教自由。他補充說，許多教會與當局之間存在緊張與衝突。