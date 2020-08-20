【新冠肺炎】澳洲總理倡強制接種疫苗　言論惹爭議後改口

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8月19日表示，可能會強制國民接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。但在言論引發爭議後，他同日改口表示，接種不會強制進行。

莫里森接受電台訪問時表示，他預期疫苗接種會盡可能強制地進行，部分人基於醫療理由可獲豁免。他指，澳洲目標是約95%人接種疫苗，他已準備好因強制接種而可能出現的反彈。

莫里森說，他們需要最廣泛和全面的應對，以令澳洲回復正常。他補充，政府尚未就強制接種作出正式決定，並會在試驗結束以及更多醫學資訊可獲得後作出有關決定。

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但強制接種疫苗在當地引發爭議，來自悉尼大學（University of Sydney）的行為科學家利斯克（Julie Leask）是研究人類拒絕使用疫苗及對使用感到猶豫的專家。她指出，當他們甚至沒有疫苗，不知道其實際效果時，談論強制接種新冠疫苗是「為時過早且沒有幫助」。

莫里森同日改口，他改稱疫苗接種不會強制進行。他指自己較早受訪時作出的意見有一點「反應過度」。他說，政府會有很多鼓勵和措施，令疫苗接受程度如往常一樣高。