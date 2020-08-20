楊潔篪訪問新加坡晤李顯龍：冀中國東盟加強互信合作

中共中央政治局委員楊潔篪8月20日展開在新加坡的第二日訪問行程。據新加坡外交部指，楊潔篪當日與新加坡總理李顯龍、副總理王瑞杰、外長維文及國家安全統籌部長張志賢等人會面。 楊潔篪向李顯龍表示，當前國際形勢中不穩定、不確定因素正不斷集聚，疫情蔓延更加說明人類命運休戚與共，中方願與東盟各國攜手，加強戰略互信和務實合作。

新加坡國家安全統籌部長張志賢8月20日在Facebook發文指，他與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪沿着新加坡河漫步。（張志賢Facebook帳戶圖片）

新華社報道，楊潔篪又向李顯龍提到，中國願與新加坡一起鞏固抗疫成果，加強高質量共建「一帶一路」，打造「陸海新通道」，拓展創新領域合作。至於李顯龍則表示，兩國關係取得巨大成就，新加坡願與中方密切高層交往，用好雙邊合作機制，推動東盟與中國關係發展，共同促進地區和世界經濟復蘇。

新加坡國家安全統籌部長張志賢20日又與楊潔篪共進午餐，二人用膳前到新加坡河畔瞻仰鄧小平紀念碑。張志賢同日在Facebook指，二人午餐時就全球及地區發展議題展開良好討論。張志賢說，新加坡與中國需要更緊密地合作，以在基於規則的國際秩序下加強合作，保障兩國人民的福祉、安全和繁榮。

楊潔篪19日到達新加坡展開訪問，他21日會前往韓國釜山，並在22日與韓國國家情報院院長徐薰舉行會談。楊潔篪是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情3月升級至全球大流行以來出訪東南亞的最高級別中國官員。