【美國大選】共和黨逾70名前國安官員表態支持拜登

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即將發表接受提名演說。共和黨逾70名前國家安全官員8月20日發布聯署的公開信，表態支持拜登，其中包括中央情報局前局長和聯邦調查局前局長。

73名前官員組成名為「支持拜登的共和黨前國家安全官員」的小組，成員包括曾服務列根（Ronald Reagan）、老布殊（George H.W. Bush）、小布殊（George W. Bush ）和特朗普（Donald Trump）政府的官員，例如曾任中情局和聯邦調查局局長的韋伯斯特（William Webster）。

他們批評特朗普缺乏領導國家所需的性格和能力，腐敗的行為反映不適合擔當總統。他們認為，特朗普辜負了國家，前副總統拜登應該獲選為下任美國總統。他們同時不滿特朗普疏遠海外盟友，無力應對疫情以及對種族問題示威的反應。

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民主黨舉行全國代表大會期間，多名共和黨重量級人物發言，「倒伐」支持拜登，包括前國務卿鮑威爾（Colin Powell）、俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）和新澤西州前州長惠特曼（Christine Todd Whitman）。