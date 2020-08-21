華府欲強行恢復聯合國對伊朗制裁　中俄及美國盟友都反對

美國上周在聯合國安理會試圖延長對伊朗武器禁運決議草案但失敗後，美國8月20日提出希望恢復安理會對伊朗的制裁，惟中、俄及一些美國盟友都反對。

《華爾街日報》21日分析人士和外界人士說，美國上同的行動宣告失敗後，總統特朗普（Donald Trump）政府又準備於未來幾天恢復聯合國對伊朗的制裁，這不僅有可能讓美國在外交上陷入孤立，也基本阻止不了伊朗從俄羅斯和中國獲得武器。

蓬佩奧8月20日稱，「美國在德國、法國和英國的朋友們私下裏對我說，他們不希望延長針對伊朗的武器禁運，不投票支持美國」。（Reuters）

美國準備動用安理會常任理事國的否決權來恢復聯合國對伊朗的制裁，它們是在2015年伊朗與全球6個主要國家達成《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA，）即《伊朗核協議》後解除的。特朗普政府於2018年5月8日退出伊核協議。

美國的計劃已迎來反對的聲浪。俄羅斯及中國稱美國重啟制裁不合法，並暗示如華府試圖強迫安理會通過制裁行動，兩國不會答應。歐洲一些國家警告說，他們不支持美國單方面恢復對伊朗的制裁，希望保留與伊朗的協議。